Брезник пак без вода, аварията ще бъде отстранена до края на деня

Вчера при ремонтни дейности, които се извършват по старата водопроводна мрежа на улица „Борис Антов“ в град Брезник, е била предизвикана авария.

В момента на извършване на дейностите по водопровода не е имало вода заради въведения за града режим и затова работниците от фирмата-изпълнител не са установили повредата.

По-късно, когато водата е била пусната, се е установило че има авария и се наложило преустановяване на водоподаването към града. Това поясни за Zapadno.com кметът на община Брезник Васил Узунов.

Веднага на място са се отзовали работниците от частната фирма, която работи по подмяна на водопровода по улица „Борис Антов“.

Снощи до късно те са работили на мястото на аварията. По стария водопровод под улицата, но по-надолу възникнала друга авария. От фирмата уточниха за Zapadno.com, че до края на деня авариите ще бъдат отстранени, но също така че и етернитовите тръби са стари и лесно се пукат.