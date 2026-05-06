Брезник получава над 36 хиляди евро за ремонт на бившата болница

Проект на Община Брезник е одобрен за съфинансиране от фонд „Социална закрила“. Проект, с който Община Трън е кандидатствала за средства от същия фонд, не е допуснат за оценяване, пише Zapadno.com.

През месец март тази година общинската администрация на Брезник кандидатства пред фонд „Социална закрила“ с проект за текущ ремонт на покрива на бившата общинска болница в града. Проектното предложение е за текущо поддържане на материалната база на Центъра за социални услуги от резидентен тип в град Брезник чрез строително-монтажни работи. Центърът за социални услуги от резидентен тип се помещава в бившата общинска болница в града. В сградата се помещават и лекарски практики на общопрактикуващи лекари в общината, както и филиала на Център за спешна медицинска помощ-Перник.

Едно от условията при кандидатстване бе Община Брезник да осигури съфинансиране най-малко 11 % от общия бюджет на проекта. Решението за кандидатстване бе одобрено от Общински съвет-Брезник на провелото се на 19 март заседание. Проектът от Брезник е получил средно аритметична оценка 39,2. Бюджетът, който е одобрен за финансиране е в размер на 36 354 евро и 52 цента.

Община Трън също кандидатства за средства от фонд „Социална закрила“. Общинската администрация кандидатства с проект за подобряване на материалната база на Домашния социален патронаж. Кандидатстването бе одобрено от трънските общински съветници на провелото се на 10 февруари. Проектът не е допуснат до оценка, като мотиви не са посочени.