Брезник с възпоменателна среща, посветена на Апостола на свободата

Ръководството и колективът на средно училище „Васил Левски“ отправят сърдечна покана към всички жители и гости на община Брезник присъединят към възпоменателна среща, посветена на Апостола на свободата – Дякона, и неговото безсмъртие, съобщават от учебното заведение.

Възпоменаталното честване ще се проведе на 19 февруари от 17:00 часа в големия салон на народно читалище „Просвещение-1870“. С трогателни думи от училището отправят своята покана към обществеността.

Тази година се навършват 153 години от обесването на Васил Левски. Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски, е роден на 18 юли 1837 година в Карлово. Той е организатор на националното революционно движение за освобождаването на България от османско владичество.

Заловен е от турски заптиета на 27 декември 1872 година. На 6 февруари по стар стил (18 февруари по нов стил) 1873 година Васил Левски е обесен в тогавашните околности на София.