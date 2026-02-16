Брезничани изненадани от градушка посред зимата

Буря, придружена с градушка, се разрази над град Брезник, пише Zapadno.com. Необичайното за това време на годината метеорологично явление се прояви в следобедните часове на неделния ден.

За кратко, но с гръмотевици и градовалеж, бурята премина през града на брезите, оставяйки след себе ледени топчета по улиците. Преди да се разрази бурята, времето в района за кратко бе слънчево.

През последните няколко години в общините Брезник и Трън се наблюдават необичайни метеорологични явления. Преди 2 години мощна буря с големи ледени топчета и ураганен вятър засегнаха част от Трънско.

В края на месец септември есенна градушка валя над брезнишкото село Велковци, през което през юни 2024 година премина торнадо.