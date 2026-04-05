Брезничани трогнаха везбарката Еглика Стефанова на изложбата й

Под надслов „Всеки бод пази памет. Всяка нишка – род“ в зала „Военен клуб“ на Общински исторически музей-Брезник беше открита последната изложба на везбарката Еглика Стефанова, предава Zapadno.com.

Изложбата се посвещава на 70-годишнината на Еглика Стефанова, която ще се навърши след няколко дни. Събитието се превърна в празник за везбарката и присъстващите в залата роднини, приятели и гости. Освен с брошури със семейни семейни снимки и част от биографията на Еглика Стефанова, гостите бяха посрещнати и с отрязъци с нейни думи. Началото бе поставено с автентични фолклорни песни, изпълнени от Нонка Кръстева и Елена Димитрова.

След техните изпълнения приветствие отправи заместник-кметът на община Брезник Мария Добревска, която направи предложението Еглика Стефанова и музеят да си сътрудничат, за да се предаде автентичният вид на българската шевица на младите. Директорът на Общински исторически музей-Брезник Емилия Велинова също поздрави везбарката, връчи и почетна грамота и предложи да предаде знанията си, които музеят да запише в образователна книжка. Да приветства гостите на микрофона излезе и дъщерята на везбарката – Михаела Методиева.

Вълнуващ момент за везбарката, която от 3-годишна изработва шевици, беше подаряването на цветя от танцьори от детски танцов състав „Граовчета“ към сдружение „БрезиЯна“. Веднага след това те изпълниха хороводни танци, а в края програмата певицата Съни представи авторска китка, на която част от присъстващите станаха да танцуват.

Изложбата представя 80 уникални пана с шевици от различни области на България. Впечатление прави и вниманието към детайла, с който повечето творби са изложени – цветът на паспартуто отговаря на всяка шевица. Експозицията може да бъде разгледана в музея на Брезник до края на месец април.