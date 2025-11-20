Брезничани ще плащат по 50 евро през 2026 година за боклука

Общински съвет-Брезник прие основи за определяне размера на такси „битови отпадъци“ и проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги, съгласно Закона за местните данъци и такси. Това се случи на провелото се днес редовно заседание на Общински съвет-Брезник, предаде Zapadno.com.

На провелото се заседание на постоянните комисии към Общинския съвет, служителят на Община Брезник Гергана Методиева обясни, че от 2025 година във всички общински администрации в страната трябваше да се въведе подходът „замърсителят плаща“. Но поради обективни причини този подход бе отложен и данъкоплатците продължиха да плащат своите такси за събиране и извозване на битови отпадъци по старата схема. „Налагат се необходимите промени, тъй като има изменения в Закона за местните данъци и такси и промяна начинът на изчисляване на такса „битови отпадъци“ за 26-та година. Считано от 1.1.26-та година вече се въвежда нов начин за изчисляване на таксата. Няма да е както досега – на данъчна оценка или на по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка. Този нов метод беше отлаган много във времето назад“, обясни Гергана Методиева.

В законовите промени са разписани различни основи за определяне на таксите „битови отпадъци“. Общинският съвет може да приеме различни основи за отделните населени места и райони. Общинската администрация в Брезник предлага от 2026 година на територията на община Брезник да се прилагат няколко основи. По първата основа, която касае услугата по сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, Общината предлага да се приеме количество отпадъци за имота, определено съобразно броя вместимост на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честота на тяхното транспортиране. За услугата по поддържане чистотата на територията за обществено ползване в населените места е предложено да се избере основата за определяне според разгънатата застроена и незастроена площ на недвижимия имот. „До така направените предложения се достигна след извършени от общинска администрация доста анализ и разчети. Това за момента го предлагаме да бъде основата за така „битови“ от 26-та година“, добави Гергана Методиева.

В хода на заседанието на постоянните комисии и като уточнения стана ясно, че Община Брезник е изчислила събрания и извозен битов отпадък през 2024 година и от началото на 2025 година до момента. На тази база например определеното количество битови отпадъци за жилищен имот е 344 килограма и честотата на извозване 104 пъти годишно или 108 лева и 8 стотинки на имот за година (55 евро и 26 цента). За селата Ноевци и Велковци определеното количество битови отпадъци за жилищен имот е 225 килограма и честота на извозване 52 пъти годишно или 75 лева и 53 стотинки (38 евро и 62 цента).

Моника Неделкова от Община Брезник се включи с уточнение по темата, че няма как пред всеки имот да бъде поставен отделен съд за смет. „Знаеме колко са съдовете по селата. Знаеме каква е честотата. Имаме мерено количество през 24-та и 25-та, за всяко населено място отделно. И един вид взимаме населеното място като един имот. Общото количество разделяме на съдовете. Определили сме количества за жилищен имот, за всяко село, като сме ги внесли и те трябва да влязат в Приложение 1 на план-сметката“, каза Моника Неделкова и добави, че план-сметката вече е публикувана на сайта на Община Брезник. „Тъй като има много имоти, които са застроени само с второстепенни постройки и гаражи – реално там никой не изхвърля отпадък. Тях сме решили пак да ползваме количеството, което сме измерили за жилищни имоти, но да ги коригираме с коефициент. Гаражите да станат 0,50, а второстепенните с 0,25. Отделно за нежилищните имоти за физическите и юридическите лица, има много търговски обекти, които са декларирани на физически лица. Там също сме предвидили коефициенти, като сме се съобразили с това, че не може да ги разделим по икономическа дейност. Има много имоти, които са търговски или които се водят селскостопански обекти, а в същото време работят, търговски обекти са. Там сме решили да ги разделим според площта на обектите“, добави още общинският служител. Предвидено е през 2026 година общинската администрация да закупи софтуер и да се поставят чипове на всички съдове за смет.

Прилагането на принципа „замърсителят плаща“ означава, че замърсителите поемат разходите, свързани със замърсяването, в това число разходите за мерките, предприети за предотвратяване, контрол и отстраняване на замърсяването, както и разходите, които то налага на обществото. Чрез прилагането на този принцип замърсителите се стимулират да избягват нанасянето на щети на околната среда и носят отговорност за причиненото от тях замърсяване.

Предстои да се проведе информационна кампания по населените места, чрез която населението ще бъде информирано за новия подход за определяне на такси „битови отпадъци“.