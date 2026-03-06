Брезнишката църква „Света Петка“ обяви конкурс за Благовещение

Църковното настоятелство на храм „Света Петка“ в град Брезник с благословението на Негово Светейшество патриарх Даниил и Софийски митрополит обявява конкурс за празника Благовещение (25 март), съобщи пред Zapadno.com отец Костадин Бойчин.

Темата на конкурса е „Благовещение – празник на Пресвета Богородица и всички майки“. Конкурсът е посветен на радостта от благата вест, която свети Архангел Гавриил открива на Богородица. Благовещение е истинският празник на майката.

От Църковното настоятелство на храма отправят покана към всички деца от детска градина „Брезица“ и средно училище „Васил Левски“ в град Брезник, както и тези, които живеят на територията на общината, да участват със своя рисунка, стихотворение или кратък разказ.

Творбите трябва да бъдат предадени до 25 март в храм „Света Петка. Представените творби трябва да са надписани с трите имена на участника, от коя образователна институция е, както и от коя група или кой клас е.

Грамоти и награди за участниците ще бъдат връчени след светата литургия на 29 март в храма.