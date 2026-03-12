Брезнишки огнеборци гасиха пожар на покрив на къща

Част от покривна конструкция на къща е изгоряла при пожар в брезнишкото село Бегуновци, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Перник.

Сигнал за пожара е подаден вчера около 14:22 часа на телефон 112. Екип на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“-Брезник реагирал незабавно.

Благодарение на бързата намеса на огнеборците са нанесени минимални щети – изгорели са около 4 квадратни метра от покривната конструкция.

Причината е небрежност при боравене с открит огън. Няма пострадали хора.