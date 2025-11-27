Българинът задлъжня с 31 млрд. лева ипотеки
Банките са отпуснали общо 31,521 млрд. лв. на домакинства за покупка на жилища към края октомври 2025 г. Това сочат данни на Българската народна банка. Размерът на раздадените заеми е нараснал с 27,8 на сто за една година.

През октомври 2024 година общата сума, отпускана за покупка на имот, е била малко над 24 млрд. лева. Расте и размерът на депозитите в банките, като към момента те са 97,996 млрд. лв., което е с 13,8 на сто повече от миналата година.

Значителният ръст на кредитирането на покупката на имоти води и до масово строителство на жилищни сгради. Данни, предоставени от Националната асоциация на строителните предприемачи, сочат, че строителството генерира 4,2% от брутния вътрешен продукт за 2024 г., което е около 12 млрд. лева постъпления в държавния бюджет. Това съобщи Георги Шопов, председател на организацията, като прогнозира, че догодина приносът ще е 15 млрд. лева.

Около 7% от работната сила в страната са заети в строителния сектор. Това са 156 382 души през 2024 г., съобщи икономистът Емилия Цоконова. През първата половина на 2025 г. безработицата в строителството е спаднала с 34,3 процента, а заплатите са се увеличили със 17,8 процента.

Около 75% от новата инфраструктура в София се изгражда от строителните предприемачи, които след това я подаряват на общината, каза Димитър Савов, изпълнителен директор на строителна компания. В инфраструктура са вложени по 30-50 евро на кв. метър при жилищно строителство в града и около 100 евро на кв. м в райони с къщи. Клиентите са ги платили чрез продажните цени на закупените жилища.

Проучване за нагласите на хората към градската среда показва проблемите в нея. Хората посочват като недостатък паркирането, трафика и замърсяването като водещи проблеми, които не им харесват. На четвърто място е интензивното строителство в големите градове и в кварталите, където то е много по-активно, свързано с прах, шум, изгубени паркоместа, неща, характерни за строителния процес.

