България отбелязва Деня на Ботев и загиналите за освобождението

Отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Христо Ботев и неговата чета.

По традиция възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица.

Приключва и традиционния поход @По пътя на Ботевата чета@. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица.

В столицата от 11:30 часа пред бюст-паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония.

Точно в 12.00 на обяд сирените в цялата страната ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в Освобождението на страната.