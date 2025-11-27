Българското село, отгледало най-възрастния мъж на света

Село Лик се намира в Северозападна България, в община Мездра, област Враца. Разположено е в Западния Предбалкан, в северните склонове на планинския рид Гола Глава.

В края на 2024 г. в гробището на селото беше направена сензационна находка. Беше намерена надгробна плоча на мъж, според която той е живял цели 130 години. Погребал е двамата си сина, които също са доживели до забележителни възрасти – единият на 106, а другият на 103 години.

Историята на дядо Йончо Цолов Пеловски, навъртял 130 лазарника, кандидатства за „Книгата на Гинес“.

„В първия момент не можех да го приема като чиста монета, но назначихме експедиция и посетихме село Лик. Там в кметството открихме напълно легитимен документ – акт за смърт, на който е изписано, че през 1907 година е починал човек, който е живял 130 години“, разказа пред Bulgaria ON AIR културният антрополог Росен Гацин.

„Открихме и паметника му, на който четливо са изписани годините. Село Лик се намира в област Враца, планинско село, има чист въздух, но във всяко българско село има същите условия.

Но аз, както и вие, си зададох въпроса с какво се е хранил, каква вода е консумирал, какво е било ежедневието му. Тогава стигнахме до един кладенец. Той се казва Келав кладенец“, допълни антропологът.

Техен водач до кладенеца се оказва 83-годишна жена.

„Тя беше по-пъргава от нас. Това е едно от доказателствата, че тази вода наистина помага. Все още не сме изследвали водата, но от местните хора и легендите стигаме до извода, че тази вода лекува възпаления на кожата и вътрешни възпаления.

Има легенда, че на мъж на име Петър му е предстояла ампутация на крак, той си е изградил палатка над чешмата и всеки ден е използвал от тази вода. Там е живял със съпругата си и накрая ампутацията е била отменена“, разказа гостът.

Има и легенди от местни хора, че са се излекували.

„Йончо е живял един нормален и напълно естествен живот, с нищо не се е отличавал от живота на всеки един от същия период. В същия този Пеловски род има много столетници.

В село Лик също има много столетници. Той се е занимавал със земеделие и животновъдство. Но има нещо, което не можем да открием – точно в този период детската смъртност е много висока. Не можем да дадем ключа към дълголетие все още“, добави Росен Гацин.

Йончо Цолов не умира от болест, а по естествен път – от старост.

„Водата там има вкус на желязо. В същото село има още няколко лековити извори, от които местните са си намерили лек за заболяванията. Всички, с които се срещнахме на терен, ми казват, че формулата за дълголетие е чист въздух, спокойствие и малко храна.

Никога не са преяждали и повечето столетници не са спирали да бъдат физически активни“, подчерта Гацин.

Надморската височина на селото е около 280–290 м при центъра на селото. Землището на Лик се простира и в планински терен, като местността е близо до вливането на река Поройница в река Бърложница – десен приток на р. Искър. Общинският път, минаващ през селото, води на северозапад към село Дърманци и към първокласен път I-1 (част от Е 79).

Селото е старо средновековно българско селище, което е съществувало и преди османското завоевание. В османски документ от 1430 г. то се споменава със сегашното си име. В местността „Лижко градище“ край Лик са намерени останки от късноантична и средновековна крепост – основи на стени и кули, зидани с камък и тухла.

През XIX век в селото е основано килийно училище (1866 г.). В периода на Българското национално възраждане едно от важните събития е установяването на революционен комитет на Васил Левски в Лик, през есента на 1872 г., в така наречената „тайна къща“ на Нецо Гергов Бояджията.

Името на селото идва от старобългарската дума „лик“ – лице или наклон, който е обърнат към слънцето.

В землището на Лик има над 300 места с имена – полета, местности и природни обекти със старинен произход.

За прословутия Келав кладенец местните твърдят, че лекува кожни и вътрешни възпаления.

В околността на селото се намира крепост „Градище“ – около 4,5 км северно от Лик (по права линия), с форма почти елипсовидна и размери около 300 м × 100 м.

Селото е „обградено“ от множество оброци – свещени места, разпръснати в местности около Лик, където се провеждат родови и местни събори.