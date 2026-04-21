Бюрото по труда в Перник организира утре трудова борса

Обща трудова борса организира Дирекция „Бюро по труда“ утре – 22 април 2026 г. (сряда), от 10:30 часа, в сградата на Общинския младежки дом в Перник

Целта на тази борса е да се предостави възможност на хората, които са се озовали на трудовата борса, за директен контакт с потенциални работодатели.

До момента участие в тази борса са потвърдили фирми от областите Перник и София, от следните икономически сектори: производство на фармацевтични и козметични продукти; производство на електрически съоръжения; производство на машини; леене на стомана; кредитиране; медии; отбрана и сигурност; търговия; ресторантьорство и озеленяване.

„Посетителите на трудовата борса ще имат възможността да се запознаят с актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители на компаниите. Това ще им даде възможност сами да преговарят за размера на трудовата възнаграждение и условията на труд“, поясни директорът на Дирекция „Бюро по труда“ -Перник Росен Симеонов.

Експерти от Бюрото по труда ще предоставят информация относно възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучения с ваучери по следните проекти:

• „Започвам работа“ – Компонент 2: Обучение (за неактивни и безработни лица)

• „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“

• „Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“