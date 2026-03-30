Бюрото по труда в Перник търси лекари, фелдшери, шофьори на линейки

Трета поредна седмица предлаганите свободни работни места на трудовата борса в Перник се увеличават, макар и с малки стъпки. През изминалата седмица те станаха с 5 повече и достигнаха 55. За жалост, свободните работни места за безработните с висше образование остават без промяна-9.

През изминалата седмица Бюрото по труда в Перник предложи свободни места за: чистач-хигиенист, общи работници, магистър-фармацевт, обслужващи работници промишлено производство, разносвач, окачествител на продукти, готвач в заведение за бързо хранене, техник-механик, продавач-консултанти, електрошлосер, служители на гише в пощенска станция, касиер, техник строителство и архитектура, обслужващ бензиностанция, арматурист, водопроводчик, кофражист, монтажник на мебели от дърво, контрольор по качеството, експерт по подбор на персонал, продавач на закуски и напитки, охранител, механошлосер, кранисти, лекари, фелдшери, продавачи на билети, шофьори на линейки, стругар, градинари, психолог, машинен оператор обработка на метал, оператор на пулт, оператор на преса, ерготерапевт.

Традиционно, с настъпването на пролетта пазарът на труда се раздвижва. Очевидно, тази година бизнесът в региона изпитва затруднения, което е обяснимо. Предлаганите свободни места, за този период, са твърде малко, в сравнение със същия период на миналата година.

Анализирайки предложенията за заплащане се оказва, че най-добро заплащане през миналата седмица се е предлагало на техник строителството- 1300-2000 евро.

През изминалата седмица преобладава търсенето на кадри в обслужващите дейности, след тях за производството.

Запазва се тенденцията хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 46 свободни места и 9 за безработни висшисти.