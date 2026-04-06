Бюрото по труда в Перник търси лекари, шофьори на линейки, общи работници…

Вече месец предлаганите свободни работни места на трудовата борса в Перник се увеличават, макар и с малки стъпки. През изминалата седмица те се увеличиха с още 2 и достигнаха 57. За жалост, свободните работни места за безработните с висше образование намаляха с 1 и станаха-9.

През изминалата седмица Бюрото по труда в Перник предложи свободни места за: чистач-хигиенист, общи работници, обслужващи работници промишлено производство, разносвач, окачествител на продукти, техник-механик, продавач-консултанти, електрошлосер, служители на гише в пощенска станция, касиер, техник строителство и архитектура, обслужващ бензиностанция, арматурист, водопроводчик, кофражист, контрольор по качеството, експерт по подбор на персонал, охранител, механошлосер, кранисти, лекари, фелдшери, продавачи на билети, шофьори на линейки, стругар, градинари, психолог, машинен оператор обработка на метал, оператор на пулт, оператор на преса, пактировач, медицинска сестра социални дейности, обслужващ погребално бюро.

Традиционно, с настъпването на пролетта пазарът на труда се раздвижва. Но по всичко личи, че тази година бизнесът в региона изпитва затруднения, което е обяснимо. Предлаганите свободни места, през този период са твърде малко, в сравнение със същия на миналата година.

Анализирайки предложенията за заплащане се оказва, че най-добро заплащане през миналата седмица се е предлагало на техник строителството- 1300-2000 евро. Следват лекар-1824 евро, фелдшер- 1323 евро.

През изминалата седмица преобладава търсенето на кадри в обслужващите дейности, след тях за производството.

Запазва се тенденцията хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 49 свободни места и 8 за безработни висшисти.