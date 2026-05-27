Бюрото по труда в Перник търси оператори, консултанти, монтажници…

След като две седмици предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места се увеличиха значително, то през изминалата те намаляха с 9 и достигнаха 143. За жалост и работните места за безработните с висше образование също намаляха, макар и само с 3 и станаха 10.

През изминалата седмица се появи оферта да работа на 10 консултанти/промотьори/ продажби за Перник и 10 машинни оператори на фармацевтични продукти.

Освен тях, през изминалата седмица Бюрото по труда в Перник предложи свободни места за: чистач-хигиенисти, общи работници, обслужващ погребално бюро, продавач-консултант, електрошлосери, водопроводчик, контрольори по качеството, охранители, механошлосер, кранисти, продавачи на билети, градинари, машинни оператори обработка на метал, оператор на пулт, оператор на преса, медицински сестри, обслужващ магазин, работници в кухня, машинен оператор обработка на камъни, социален работник, монтажници на изделия от метал, механици промишлено оборудване, инженер водоснабдяване и канализация, камериерка, химик, обслужващи работници промишлено производство, счетоводител, електротехник, шлосер-монтьор, управител, работници за сглобяване на детайли, машинист на пътно-строителни машини, обслужващ кулинарен щанд, работници за товаро-разтоварна дейност, монтажници на електронни елементи, оператор на валцова машина, специалист металограф, оператори на гранулирано оборудване, общи работници в строителство на сгради, биолог, химик-аналитик, склададжии, борвергист, оксиженист, електрончик, фрезист, бластьор/настройчик/, пещар, сервитьори, готвачи, резач на метал, шихтовчик, инженер електроник, санитари, барман-сервитьор, стругари на скъпоценни метали, помощник-възпитател, ръководител на звено.

След като пазарът на труда в пернишка област се раздвижи и тръгна нагоре, то нормално е да има и движение надолу. Важното е, че се увеличава предлагането на работни места в производството. Това означава, че бизнесът започва да се съвзема.

Анализирайки предложенията за заплащане се оказва, че работодателите предпочитат опцията- договаряне.

През изминалата седмица преобладава търсенето на кадри в производството, след тях за обслужващите дейности.

Продължава тенденцията хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 133 свободни места и 10 за безработни висшисти.

Силвия Григорова