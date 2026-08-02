Бюрото по труда в Перник търси учители, лекар, медицинска сестра, готвачи…

След като през предходната седмица свободните работни места, предлагани на трудовата борса в Перник намаляха значително, то през изминалата те се увеличиха със 7 и станаха 100.Добрата новина е, че се увеличиха с 6 и работните места за безработните с висше образование и те станаха 15.

И през изминалата седмица остана актуална офертата за работа на 10 склададжии за село Равно поле.

Освен тях, през изминалата седмица Бюрото по труда в Перник предложи свободни места за: чистач-хигиенисти, инкасатори дългови задължения, общи работници, продавач-консултанти, охранител, главен счетоводител община/район/, общ работник в строителство на сгради, сервитьор, шихтовчик, санитари, машинни оператори, помощник-готвач, работник поддържане, сладкар, автомонтьор, спедитори, машинни оператори шиене, учители в група за целодневна организация на учебния процес 1-4 клас, отчетник уреждане на застрахователни полици, машинни оператори на обкант, обслужващ погребално бюро, учител по математика, работник-сортировач, вътрешен одитор, водач на мотокар, кроячи на текстил, гладачи с ютия, машинни оператори на фармацевтична продукция, помощник-възпитател, ръководител вътрешен одит, учител по математика и физика, готвачи в заведение за бързо хранене, педагогически съветник, учители по БЕЛ, психолог, консултанти/промотьори/ продажби, асистент офис, шивачи, готвач, касиери, готвач, шофьор на автобус, лекар, медицинска сестра, учител начален етап на основно образование 1-4 клас, учител в занималня, помощник-директор учебна дейност, служител на гише в пощенска станция, машинни оператори вулканизиране на каучукови изделия, машинен оператор изделия от бетон.

Анализирайки пазара на труда в Перник, със сигурност можем да кажем, че той е много мобилен. Доказателство за това е фактът, че след като две седмици предлаганите работни места се увеличаваха, след това намаляха, то през изминалата седмица те отново се увеличиха, макар и само със 7.Добрата новина е, че отново се увеличиха и свободните работните за висшисти. Повече са и местата за учители- 6.

Анализирайки предложенията за заплащане се оказва, че те се движат от 620- за обслужващ погребално бюро/, до над 1 700 за оператор на изделия от бетон. Има и опциите- договаряне.

През изминалата седмица преобладава търсенето на кадри в производството, след тях за обслужващите дейности.

Продължава тенденцията хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 85 свободни места и 15 за безработни висшисти.

Силвия Григорова