„Бюро по труда“ получава безвъзмездно общински имот в Трън

Местният законодателен орган на Трън, на заседанието си миналата седмица, взе решение да предостави на Общинския исторически музей в Трън правата за стопанисване, управление и ползване на Музейния комплекс „Бусинска керамика“ в село Бусинци.

Мнението на общинските съветници бе единодушно, че това ще се отрази положително върху по-нататъшното развитие на този емблематичен за трънско музей.

На заседанието си в края на миналата седмица, общинските съветници приеха решение за откриване на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели към Окръжния съд в Перник. Те гласуваха и предоставяне на безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост, в полза на Дирекция „Бюро по труда“ – Перник, филиал Трън.

Освен това, беше одобрена и актуализацията на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2026 година, както и други въпроси, свързани с оперативната работа на общинската администрация, които изискват санкцията на Общинския съвет.