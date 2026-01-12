Васил Станимиров: Поработихме здраво и се случиха много добри неща в община Ковачевци!

-Г-н Станимиров, каква беше 2025 г за Община Ковачевци?

– През изминалата година поработихме здраво и се случиха много добри неща в община Ковачевци. Освен това сме заложили много, така че и през настоящата година да се радваме на хубави постижения, които да се усетят от хората. Започнахме изграждането на водопроводната мрежа в село Егълница. След толкова години най-накрая ще решим въпроса к водоснабдяването в това село. Освен това извършихме проектиране на пълната подмяна на водопровода в село Сирищник. За него имаме и подсигурено финансиране- около 2 400 000 лева, в момента тече обществена поръчка за избор на изпълнител. Така че в началото на идната година ще стартираме изпълнението на този проект. Разработваме проект за подмяна на водопроводната мрежа на село Светля и чакаме разрешение от Басейнова дирекция за извършване на сондажен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за село Светля, за да решим напълно потребностите на жителите там. Работим по възстановяване на водоизточника в местността „Люпица“, в землището на село Сирищник, от който се водоснабдява село Косача. Почти е готов вече и резервоарът в село Лобош, който е съвременен- с автоматично хлориране на водата. Започнахме изграждането на Спа-центъра към Спортен комплекс „Димитровец“. Монтирахме допълнителна помпа към кладенеца, който закупихме от завод „Аматица“ още през 2005 година и ги вързахме към водопроводната мрежа на село Ковачевци. През тази година ще търсим основно решаването на проблема в село Косача. Ако се окаже, че е необходимо, ще направим нов сондаж. Аз не мога да се съглася с лансираната теза от предишния управител на „В и К“-Перник- има намалено количество вода, затова давайте да въвеждаме режим. Това не решава проблема в съответното населено място, а само го задълбочава. Община Ковачевци има желание населените места в нея да се развиват и стават по-привлекателни за живот, затова сме твърдо решени, че трябва да се търсят допълнителни водоизточници. Имаме намерение да решим кардинално проблемът с недостига на вода в селата Светля и Косача. Решим ли тези проблеми, смятам, че на 75% ще осигурим нормално водоснабдяване в общината. Но, в следващите години, ако има отворени програми, ще участваме за подмяна на водопроводната мрежа на селата Калища, Лобош и Косача. Те в момента имат вода, но има чести аварии по водопроводната мрежа.

– Г-н Станимиров, някои общини през годината не скриваха недоволството си от мудното отстраняване на авариите по водопроводната мрежа от страна на „В и К“. Какво е положението в община Ковачевци?

– Аз мога да кажа, че с хората от техническия участък, който отговаря за нашата община и за Земен, работим много добре. Въпреки че са само трима човека, а отговарят за километри водопроводна мрежа, винаги са се отзовавали на молбата ни за съдействие и сме си помагали взаимно. Ние основно с техника и с каквото можем. Не мога да се оплача, дори съм благодарен за разбирането, което проявяват момчетата.

-С какво се подобри животът на жителите на общината през 2025 година?

– През миналата година подписахме договор с Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ за Дома за възрастни хора. Там ще монтираме фотоволтаик, зарядна станция и ще купим електрически автомобил, което до юни месец, тази година, ще бъде вече факт. В момента изграждаме детска площадка в село Лобош. На етап съгласуване е проектът за изграждането на бензиностанция, а след това ще стартираме процедурата за избор на изпълнител. Имаме сключен договор за изграждането на аптека в Ковачевци. Кандидатствахме за финансиране и по ПВУ. Ще направим саниране на сградите в село Косача, Светля, Егълница, Калища и Ракиловци. Ще монтираме фотоволтаична инсталация с батерии и така ще осигурим евтино и качествено отопление. Ще изградим, по всяка вероятност в партньорство с областната управа -Перник, енергийна общност. Това ще ни позволи да монтираме на покривите на още три сгради фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия на стойност около 6.5 млн. лева. В момента участваме в регионален проект, за закупуване на високопроходим, до 3.5 тона, пожарен автомобил в партньорство с Регионалната пожарна в Перник.

– Каква година беше 2025- та за Община Ковачевци във финансово отношение?

– 2025-та приключваме отново без стотинка задължения към никого. Имаме преходни остатъци. Изпълнихме заложеното в поименния списък за капиталовите разходи.

– Какво е събираемостта на местните данъци и такси през миналата година?

– Имаме висока събираемост, имаме пера, в които сме постигнали над 100%, което ще рече, че са събрани и стари задължения. Успяхме да осигурим това, което ни е необходимо. Купихме си вишка, камион.

– Какво е състоянието на пътната мрежа в общината?

– Аз се радвам, че през 2025 година най-сетне беше рехабилитиран пътят Лобош-Извор, който беше в много лошо състояние. Не мога да не изкажа задоволството си, че Областно пътно управление миналата година изчисти храсталаците по пътя Ковачевци- Перник и той стана по-безопасен за пътуващите.

-Имате ли пълна готовност за работа при зимни условия?

– Разбира се. Имаме избрана фирма за снегопочистване и са осигурени инертни материали, имаме осигурено гориво. Разполагаме и с наша техника, с която почистваме общинската пътна мрежа през зимата.

– Успяхте ли през 2025 година да реализирате своята програма минимум и програмата максимум.

– За мен беше много важно през 2025 година да стартира подмяната на водопровода в Егълница и водоема в Лобош. Успяхме да извършим всичко, предвидено по капиталовите разходи: направихме ремонт на здравния кабинет, на Клуба на пенсионера в Ковачевци и Светля, ремонтирахме покрива на кметството в Светля, открихме нов клуб на пенсионера в Егълница. Работим много по програмите Личен асистент и Топъл обяд. Въобще, всичко, което е заложено за тази година, сме направили. Със сигурност амбициите са по-големи, но възможностите и на Общината, и на държавата са ограничени.

– Кои са приоритетите Ви за община Ковачевци за настоящата 2026 г.?

– Да финализираме и пуснем в експлоатация водопровода в Егълница, за да повярват хората, че ще имат вода. Ще съм доволен, ако успеем да решим проблемите с водата в Светля и Косача.

– Г-н Станимиров, оценяват ли хората усилията които Общината полага, за да подобри условията на живот на хората?

-Мисля, че хората виждат положителните промени в общината. Това се вижда и по заявените инвестиционни намерения, и по издадените строителни разрешителни, както и по това колко запустели къщи са си сменили собствениците. Проблемът е, че това са граждани, които пребивават при нас временно, а не са с постоянно местожителство. Те са с друго местожителство и това не се отразява върху числеността на местното население. А за нас е много важна числеността на населението, защото тя ни дава възможност да участваме в повече програми и се отразява и върху бюджета, който не отпуска държавата.

Разговора води Силвия Григорова