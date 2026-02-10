Васил Станимиров: С избора на Крум Зарков за председател, БСП прояви инстинкт за самосъхранение

Една от първите партийни организации, които издигнаха кандидатурата на Крум Зарков за председател на БСП е тази на Ковачевци. Това заяви кметът на община Ковачевци Васил Станимиров на въпроса- какво е мнението му за избора на Крум Зарков за председател на БСП.

„Всички в организацията ни в Ковачевци бяха единодушни, че Крум Зарков е млад човек, уважаван, който може да помогне да се изправи партията след падението, на което беше подложена от времето на Станишев, Нинова до Зафиров. В Крум Зарков ни е надеждата да спре стремглавото падане надолу на БСП от години наред. Всякакви внушения, че изборът на Крум Зарков е повлиян, са абсолютно неверни. Аз бях делегат на 51-вия конгрес на БСП и мога категорично да заявя, че гласуването показа, че интересчиите в БСП застанаха зад Гуцанов. Всички делегати, които имаха желанието и амбицията БСП да си върне доверието у членовете и симпатизантите, гласуваха за Крум Зарков.

Моето лично мнение е, че с избора на Крум Зарков, БСП прояви инстинкт за самосъхранение. Вълната за издигането на Крум Зарков тръгна седмици преди конгреса. В него партийните организации видяха спасението за БСП. Затова той беше избран от раз, без балотаж. Това не се е случвало в последните 20 години. Станишев го назначиха за председател през 2001 г като единствена кандидатура. Но нито той, нито тези след него са печелили доверие в такава оспорвана битка на конгрес“, заяви Васил Станимиров.

Според него, за да може БСП да си възстанови доверието у хората, лидерът й трябва непрекъснато да бъде сред хората. „Последните години се загуби една много важна практика- народните представители от БСП да имат непрекъснати срещи с партийните организации и населението по места. Депутатите си внушиха, че са безсмъртни и се откъснаха от хората и техните проблеми, и, естествено, се стигна дотук. Вижте как Бойко Борисов не спира да обикаля страната и да обяснява на хората, че едва ли не всичко, което е направено в последните години е негова заслуга. За да си върнем доверието на хората, трябва да чуем техните проблеми. Иначе няма как да ги убедим, че партията мисли и се грижи за тяхното добруване. Убеден съм, че Крум Зарков е наясно с това“, категоричен е кметът на община Ковачевци.

Силвия Григорова