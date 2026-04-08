Великденска украса с ръчно изработени яйца радва ноевчани

Пъстра великденска украса е подредена пред народно читалище „Пробуда-1931“ в село Ноевци, съобщава пред Zapadno.com организаторът културна дейност в институцията Лилия Венкова.

Великденско дръвче с мотиви около него радва ноевчани и преминаващи през селото, тъй като украсата е видима от главния път, който свързва Ноевци с останалите населени места е региона.

Инициативата е на читалището, като основният мотив – яйцата, са общо 70. От тях 30 великденски яйца са ръчно изрисувани от Лилия Венкова и нейната приятелка Илияна Боянова. Яйцата са кухи и са издухани от жълтъка и белтъка.

От утре в местния храм „Свети Николай Чудотворец“ започват поредица от богослужения за Великден.