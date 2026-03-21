Великденски базар организират в Трън през месец април

Трънско великденско селце и Великденски базар ще се организират в град Трън през месец април, съобщават организаторите.

Община Трън кани на 3 и 4 април (петък и събота) от 9 до 19 часа в дървените къщички на пазара в Трън.

„Тук ще намерите подаръци за любимите си хора, ще се насладите на специалитети от местни производители, ще можете да си купите великденска украса, цветя, домашни яйца и козунаци за предстоящия празник.

Очаква ви отново вкусна скара, фото кът за снимки и още много предпразнични изненади“, отбелязват от общинската администрация, пред zapadno.com.

Великденският базар ще се проведе на 9 април на площада пред сградата на народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895“ и ще бъде открит в 11:00 часа.