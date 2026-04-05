Великденско селце отвори врати в Трън

Великденско селце и базар отвориха врати на 3 и 4 април (петък и събота) 2026 г. в дървените къщички на пазара в Трън!

Тук се предлагаше за всекиго по нещо. Имаше разнообразие от: специалитети от местни производители, домашни яйца и козунаци за предстоящия празник, ръчно изработени бижута, сапунчета, сувенири, великденска украса, цветя. За огладнелите имаше вкусна скара.

Въпреки дъждовното време, много жители на община Трън и гости бяха дошли не само за да си напазаруват, но и за да се позабавляват.

И за да има хубав спомен от този ден, посетителите можеха да си направят снимки за спомен във специалния фото кът. Още много предпразнични изненади имаше за посетителите на великденското селце, организирано от Община Трън.