Веселинов предаде властта на Недев в Областна администрация

Днес официално бе извършена смяна на областния управител на област Перник. С решение на Министерския съвет на мястото на досегашния областен управител Людмил Веселинов е назначен Георги Недев.

При предаването на поста Веселинов благодари на екипа на Областна администрация – Перник за професионалната, отговорна и ползотворна съвместна работа през периода на неговия мандат, като изрази признателност за добрата координация и институционален диалог.

В изказването си Недев постави акцент върху значението на предстоящите избори и необходимостта от безупречна организация на изборния процес. Той подчерта, че основен приоритет в работата на областната администрация ще бъде гарантирането на законосъобразност, прозрачност и спокойствие при подготовката и провеждането на вота.

Новият областен управител отбеляза необходимостта от ефективна координация с общинските администрации, Районната избирателна комисия и всички ангажирани институции, с цел осигуряване на нормалното протичане на изборния процес и защита на правото на гражданите свободно да упражнят своя вот.

Областна администрация – Перник продължава да изпълнява своите функции в интерес на обществото, при стриктно спазване на закона и принципите на държавността.