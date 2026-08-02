„Весело лято – Земен 2026“ и безброй летни емоции

Море от пяна, музика и усмивки – така премина третото събитие от „Весело лято – Земен 2026“! Минифутболното игрище в Старото училище се превърна в истинска сцена на летните забавления, където десетки деца се потопиха в море от пухкава пяна, музика, танци и безброй летни емоции.

Още с първите облаци пяна мястото се изпълни с детски смях, весели игри и неподправено настроение, което завладя всички – от най-малките до вече порасналите деца.

Усмивките по лицата на участниците, искрените емоции и безгрижните мигове бяха най-голямото доказателство, че това събитие ще остане един от най-ярките летни спомени за всички, които бяха част от него.

Благодарим на всички деца, родители и гости, които споделиха с нас този прекрасен ден и го превърнаха в истински празник!

Продължаваме с още много интересни срещи и летни приключения!

Следващото събитие от програмата „Весело лято – Земен 2026“ е Кино прожекция – анимация, която ще се състои на 4 август (вторник) от 18:00 часа в НЧ „Светлина – 1924“ – гр. Земен.