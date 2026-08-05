Вече няма чакащи с години за присъединяване към мрежата на „ВиК“ Перник

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник уведомява своите клиенти, че приключи кампанията си по присъединяване на всички изостанали с години желаещи да станат абонати на дружеството.

За последните три месеца осемте експлоатационни звена на дружеството успяха да присъединят към водопроводната система около 65 нови клиенти, чакащи с години за присъединяване, като сред тях имаше и такива, които са подали заявлението си още през 2021 г.

Заедно с изостаналите включвания, в периода от 1.09.2025 г. досега, техническите екипи на дружеството са присъединили към системата и още 130 нови абонати.

„Реорганизацията на целия процес на техническите и аварийните екипи на дружеството и усъвършенстването на процедурите – от начина, по който се поставят задачите до времето за изпълнение, контрола на хората и техниката, както и качеството на свършената работа доведе до оптимизация в работата на дружеството. Това ни позволи да отстраним течове, изоставени с години, да намалим относителния дял на текущите аварии и да наваксаме с присъединяванията“, каза Стоян Цветанов, управител на „Вик“ Перник и допълни:

„Недоумявам как подадени заявления за присъединявания от преди 5-6 години са „потънали“ и са останали без отговор. Причината може да е или непрофесионално поведение, или просто безотговорност от предишните ръководства на предприятието.“

Според данните на „ВиК“ Перник, за периода от 1.09.2025 г. досега, най-много новоприсъединени към водопроводната система на дружеството има в кварталите Църква, Могиличе и Мошино на гр. Перник, както и в района на гр. Радомир.