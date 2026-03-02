Видео поздрав за 3 март към всички родолюбци от Граово

В навечерието на най-големия празник – 3-ти март, децата от фолклорния театър “Секирски усмивчици“ към народно читалище „Големи връх-2025” в село Долна Секирна подготвиха видеорецитал, съобщи за Zapadno.com Светла Маринова.

Видеорециталът е поздрав към всички българи родолюбци от Граовския край и България. „Те показват, че са истински българчета закърмени с българския дух, със заветите на всички паднали за свободата на Родината! Честит празник“, пожела Светла Маринова.

Участие във видеорецитала са взели Пламена, Дария, Луиза, Сани, Далия, Никола, Тео и Теди. В началото е рецитирано авторско стихотворение на Светла Маринова.