Вижте коледните празници в Трън с инициативите през декември

С разнообразни събития е изпълнен културният афиш на Трън за месец декември. Акцент в него са предстоящите коледни празници, информира Zapadno.com.

Първото планувано събитие ще е на 5 декември, когато от 11:00 часа на площада ще отвори коледен базар. По-късно през деня ще бъдат включени коледните светлините из центъра на града и на „Дървото на надеждата“ – най-високата коледна елха в общината.

На 12 декември ще се проведе благотворителната кампания „Подай ръка – спаси живот“, която ще подпомогне бебето Карина Станиславова, което е с вроден невробластом на лявата надбъбречна жлеза с метастази в черния дроб.

На 19 декември от 17:00 часа на площада в Трън със 100-годишен ретро автомобил ще пристигне Дядо Коледа. В продължение на час децата ще могат да донесат писмата си до белобрадия старец. Инициативата е част от обиколка из България, която се организира от клуб „АвангарД“ и цирк „Колозеум“ за коледно настроение и радост на децата. На 19 и 20 декември от 9:00 до 19:00 часа ще се проведе открит коледен базар на изградения преди 6 години пазар на улица „Петко Д. Петков“ (дървените къщички до трънската гимназия.

За 23 и 24 декември са предвидени детски коледарски празници, които сдружението на трънските майки организират. Те ще се проведат в камерната зала на народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895“ и на площада.

Навръх Коледа – 25 декември, от 11:00 часа в камерната зала на читалището ще бъде представена Рождествена програма от Евангелската петдесятна църква.

За 30 декември от 17:00 часа е предвидено да се проведе „Рисуване и вино“ в зала „Екомилк“ в читалището. Участието ще бъде след предварително записване и внесена такса от 10 лева.