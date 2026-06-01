Вижте празничната програма в Перник за Деня на детето

Перник ще отбележи Международния ден на детето – 1 юни, с богата програма, изпълнена с вълшебство, усмивки и незабравими преживявания за най-малките. Ето и пълната програма:
Програма за 01.06
10:00 ч. – пред административния център в кв. „Изток“ – „Една усмивка прави чудеса“ – детски празник
10:00 – 17:00 ч. – пред Детския отдел на РБ „Светослав Минков“ – „Ателието и приятели“ – изложба на детски рисунки
11:00 ч. – пред Двореца на културата
Празник за децата на Перник със Зузка и маскотите
11:00 ч. – Международен младежки център
Фестивал на науката: Биология – инициатива на ДГ №12 „Радост“
13:00 – 15:00 ч. – Регионален исторически музей „Улица Вълшебна“ – детска музейна работилница
16:00 ч. – пред Двореца на културата
Детска театрална постановка на открито