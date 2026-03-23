„ВиК“ и ученици от Перник отбелязаха заедно Световния ден на водата

Близо 200 ученици от 5. и 6. клас на Основно училище „Св. Иван Рилски“ в Перник заедно със служители на „ВиК“ са участвали в поредица от събития, посветени на Световния ден на водата – 22 март.

Съвместните инициативи с „ВиК“- Перник са и част от проекта на училището „Природата за мен, аз за природата“, насочен към опознаване на природните ресурси и значението на водата за живота на хората. На 13 и 18 март, ученици от клуб „Светът на природата“ и клуб „Атлас“ в учебното заведение са посетили Пречиствателната станция за питейни води и язовир „Студена“.

Служителите в станцията са разказали на децата за различните етапи на пречистване, използваните технологии и важността на контрола върху качеството на водата. Учениците са имали възможност да разгледат съоръженията и да се запознаят с работата на специалистите, които се грижат за безопасното водоснабдяване на Перник.

При посещението си на язовир „Студена“ децата са научили какво е значението на най-големия водоизточник в региона и огромната му роля в осигуряване на питейната вода. Събитията, посветени на Световния ден на водата, са продължили с открит урок на тема „Качеството на питейната вода“. Предстои и втори открит урок с учениците от 6. клас.