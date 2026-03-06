ВиК-Перник завежда 297 граждански дела срещу длъжници

Около 297 граждански дела на обща стойност приблизително 500 000 лева са били заведени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД (ВиК) – Перник през последните четири месеца на изминалата година, съобщиха за БТА от дружеството.

Събираемостта на ВиК – Перник е близо 83 процента. През същия период са били заведени осем искови дела на стойност 22 000 лева и 22 изпълнителни дела за над 200 000 лева. Дело за задължения към ВиК се завежда едва след като са изчерпани всички останали възможности потребителят да погаси неплатените си сметки.

От дружеството уточниха, че първата стъпка е изпращането на покана, с която се напомня за задължението. За клиентите с финансови затруднения е предвидена възможност за разсрочено плащане. Ако дългът не бъде погасен, се изпращат още няколко доброволни покани, а крайната мярка е завеждане на съдебно дело.

При встъпването си в длъжност временно изпълняващият длъжността директор на пернишкото водоснабдително дружество Стоян Цветанов тогава подчерта, че приоритет ще бъде осигуряването на достъпна информация за клиентите, както и прекият контакт между служителите на ВиК и абонатите и потребителите на услугата.