„ВиК“ Перник отлага водоподаването от новия водопровод в Долна Диканя

Спирането на водоподаването по стария водопровод на село Долна Диканя, в община Радомир и прехвърлянето му към съществуващия нов водопровод се отлага за 16.03.2026 г. Това информираха от ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ – Перник.

От дружеството поясниха, че удължаването на срока с една седмица се налага, заради множеството заявки, постъпили във „ВиК“ за присъединяване на абонати от стария към новия водопровод в селото. Причината за това е, че голяма част от собствениците на имоти в с. Долна Диканя се оказали не присъединени към новото съоръжение.

Окончателното спиране на стария водопровод в с. Долна Диканя и прехвърлянето му към новото съоръжение, се налага заради необходимостта от оптимизиране на управлението и рехабилитацията на водопроводната мрежа в селото.

От водоснабдителното предприятие уверяват абонатите от с. Долна Диканя, че за тяхно улеснение „ВиК“ е създало необходимата организация и в периода от 9.03.2026 г. до 16.03.2026 г. (понеделник) в с. Долна Диканя ще има екипи на дружеството, които да извършват свързване към новоизградената водопреносна мрежа, както и да поставят измервателни уреди или да откриват партиди на място. За тази цел собствениците на имоти в с. Долна Диканя могат да се обадят на следните телефони и да заявят необходимата им услуга:

0882 966 582 (за присъединяване)

0879 254 109 (за смяна и монтаж на измервателни уреди)

0882 966 662 (за откриване на партида)

„ВиК“ ООД гр. Перник информира, че за улеснение на клиентите и на 16.03. 2026 г. (понеделник), когато е планирано да бъде окончателно преустановено водоподаването от стария към новия водопровод в с. Долна Диканя, отново ще има осигурен екип на дружеството, който ще бъде в готовност за присъединяване на потребители от старото към новото съоръжение, ако все още има не присъединени такива, така че да се гарантира непрекъснатост на водоподаването.

От дружеството напомнят, че във връзка с прехвърлянето от стария към новия водопровод и съгласно правилата на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. и „Общите Условия за предоставяне на ВиК услуги“, е необходимо заинтересованите лица (собственици на имоти в с. Долна Диканя) да предприемат необходимите действия и постъпки за осигуряване на захранване с вода през новоизградените водопроводни трасета.

За целта собственици на имоти с липса на водомерни шахти и без открити партиди към “ВиК” ООД, гр. Перник – следва да изградят такива, съгласно изискванията и нормите, описани в Наредба № 4, след което трябва да подадат заявления за откриване на партиди в офиса на “ВиК” ООД, гр. Перник на ул. “Средец” № 11.

Собственици на имоти с налични водомерни шахти, но без открити партиди към “ВиК” ООД, гр. Перник – следва, съгласно изискванията и нормите, описани в Наредба № 4 да подадат заявления за откриване на партиди в офиса на “ВиК” ООД, гр. Перник на ул. “Средец” № 11.

Собственици на имоти с налични водомерни шахти и изградено сградно водопроводно отклонение от новото водопроводно трасе, но не са включени към него, следва да направят постъпки за присъединяване към същото в съществуващата шахта и подадат заявления за откриване на партида в офиса на “ВиК” ООД, гр. Перник на ул. “Средец” № 11.

Собственици на имоти с наличие на абонатен номер към “ВиК” ООД, гр. Перник следва да направят постъпки за присъединяване към новото трасе (ако все още ползват водата, доставяна през старото съществуващо трасе) в съществуващата шахта и да предприемат последващи стъпки за преместване на водомера от старото на новото трасе. За целта призоваваме собствениците на имотите в селото да се свържат с представители на “ВиК” ООД, гр. Перник на тел. 0879254109 за преместване на измервателните устройства и тяхното пломбиране.

От дружеството напомнят още, че „В и К“ ООД гр. Перник е уведомило абонатите от с. Долна Диканя, че от 1.05.2026 г. (петък) поетапно ще бъде прекъсвано водоподаването на всички собствениците на имоти, които не разполагат с открити партиди към “ВиК” ООД, гр. Перник, не са подали заявления за откриване на такива или не са изградили водомерни шахти, съгласно изискванията на Наредба № 4 и съгласно „Общите Условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК Оператор“. Всяко възстановяване на водоподаването, чието прекъсване е наложено по вина на потребителя, се заплаща допълнително от него.