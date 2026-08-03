„ВиК“ Перник работи над въвеждане на електронното обслужване

Пернишкото водно дружество работи усърдно за въвежането на електроното обсужване и изцяло премахване на хартиените документи. За това съобщи лично управителят на „ВиК“ Перник инж. Стоян Цветанов.

„Работим активно в подобряване на обслужването на абонатите на „ВиК“ Перник и съвсем скоро ще заработи Центъра за обслужване на клиенти на дружеството, в което абоните ще могат да получат обслужване „на едно гише“, обясни той.

Подобряването на комуникацията с клиентите и по-доброто им обслужване имат пряко отношение към подобряване на събирамостта.

„Дружеството завежда съдебни дела, само в онези случаи, в които са изчерпани всички други варианти за комуникация с длъжниците. През миналата година са заведени около 700 бр. граждански дела за неплатени водоснабдителни услуги на стойност над 600 хил. лв.“, допълни още Стоян Цветанов.