„ВиК“ подмени близо 2 км магистрален водопровод

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник завърши подмяната на близо 2 км. от магистралния водопровод Ø150 мм в местността Църковски кории на гр. Перник. Реконструкцията на участък от над 800 м. приключи миналата седмица, а тази сряда беше осъществено и превключването от стария към новия довеждащ водопровод.

През миналата година „ВиК“ ООД – Перник ремонтира, отново със собствени средства и подмяната на около 500 м. от този водопровод. Реконструкцията на водопровода е стартирала преди 12 години с подмяната на около 500 м. от него, но едва през 2025 г. ремонта на магистралния водопровод се възобновява. Този водопровод, в местността Църковски кории, е част от витошката водосборна група и осигурява водоснабдяването на кв. Църква на гр. Перник, включително и в района над бившия завод „Пектин“.

„Решихме да подновим ремонта на магистралния водопровод в местността Църковски кории на гр. Перник, тъй като тези около 1,3 км. бяха най-компрометирания участък от водопроводната мрежа в района на кв. Църква и това водеше до възникване на множество аварии, а от там и често спиране на водоподаването за над повече от 3000 души, обслужвани от този водопровод. Трасето преминава и през труднодостъпна местност, което значително затруднява и самото извършване на ремонтните дейности. Сега с подмяната на този участък от водопроводната мрежа, вярваме, че ще намалим аварийността до минимум“, смята Стоян Цветанов, управител на „ВиК“ ООД – Перник.

Само през 2025 г. по магистралния водопровод в местността Църковски кории са отстранени 26 аварии, а от началото на 2026 г. до момента са регистрирани и отстранени над 12 аварии, сочи статистиката на „ВиК“ – Перник. Освен до прекъсвания на водоснабдяването честите повреди по водопровода са причинявали и допълнителни затруднения при ремонтните дейности, обясняват техниците на дружеството. Причината е, че трасето преминава през земеделски земи, които се обработват ежегодно и при възникване на аварии се налагат изкопни работи, което води до временни щети за земеделската реколта и неудобства както за собствениците на земите, така и за ремонтните екипи.

Магистралният водопроводът в местността Църковски кории е с обща дължина от 2,5 км. и за да бъде реконструиран изцяло се планира да бъдат подменени и останалите близо 500 м. от него.