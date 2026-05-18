„ВиК“ почиства водохващанията и деривационните канали в Пернишко

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник започна почистването на водохващанията и деривационните канали на територията, обслужвана от дружеството, преди старта на летния сезон.

Необходимо е, зоните около водохващанията, както и съоръженията, които улавят и отвеждат водните количества към пречиствателната и водоснабдителна мрежа, да бъдат почистени от наноси, растителност, клони, сухи листа и отпадъци, за да се осигури нормалния воден поток и да се гарантира предотвратяване на евентуални разливания на вода, вследствие на снеготопене или интензивни валежи.

„Започнахме разчистването и профилактиката на трите основни водохващания във Витошката водосборна група – съоръжението по река Струма, което се намира на близо 1750 м. надморска височина. Заедно с колегите от Експоалатационно звено Църква – Мартин Николов и от Хидровъзел Студена – Емил Велинов направихме необходимото почистване на водохващането от наноси и растителност, за да се възстанови нормалната водпроводимост на съоръжението и за да сме спокойни, че то няма да прелее по време на очакваните пролетни дъждове“, обясни Стоян Цветанов, управител на „ВиК“ ООД гр. Перник и допълни, че този уикенд ще бъде извършена профилактиката и на другите две водохващания на територията, обслужвана от „ВиК“ – Перник – в местностите Матница и Сива Грамада.

„ВиК“ ООД гр. Перник уверява своите абонати, че служителите на дружеството правят всичко необходимо, за да гарантират нормалната работа на съоръженията и да предотвратят риска от евентуални бъдещи разливи на вода. Дейностите са част от регулярната профилактика и поддръжка, извършвани от екипите на дружеството.

„ВиК“ ООД гр. Перник обслужва близо 80 хиляди абонати на територията на 6 общини в Област Перник, като дружеството работи на територията на 125 населени места на близо 2390 кв. км., а общата дължина на водоснабдителните системи е близо 1500 км.