Владимиров: Перник загуби не просто голям спортист, а своя легенда

Днес Перник загуби не просто голям спортист, а своя легенда. Боян Радев беше от онези хора, които не се нуждаят от титли, за да бъдат разпознати – името му само по себе си означава сила, характер и достойнство. Той носеше Перник със себе си навсякъде – на тепиха, в победите, в историята.

Двукратен олимпийски шампион, световен и европейски първенец, но преди всичко човек с желязна воля и ясно чувство за чест. Боян Радев беше пример как се стига до върха – без шум, без поза, с труд и вътрешна дисциплина. Поколения перничани са израствали с неговите успехи и са се учили какво означава да не се предаваш.

Поклон пред паметта му. Перник ще помни! Името му остава завинаги част от града и от българския спорт. Съболезнования на близките и на всички, за които Боян Радев беше повече от шампион.

Станислав Владимиров,

кмет на Перник