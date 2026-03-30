Владимир Манчев напусна Миньор Перник

Старши треньорът на Миньор Перник Владимир Манчев напуска поста си. Решението идва ден след поражението с 1:3 от Фратрия, като специалистът посочи семейни причини за оттеглянето си, въпреки желанието на ръководството и кмета на Перник Станислав Владимиров да остане начело на тима.

„Миньор и цялата „жълто-черна“ общност в Перник благодари на Владимир Манчев за усилията и свършената работа. Вратата на клуба винаги ще бъде отворена за него“, заяви председателят на Управителния съвет Велизар Димитров.

В следващите дни от клуба ще започнат разговори с потенциални кандидати за нов старши треньор на отбора.