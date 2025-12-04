Внимание: „ВиК“-Перник ще приема плащания до 22 декември

Клиентите на „ВиК“ ООД гр. Перник ще могат да плащат задълженията си за използвани ВиК услуги до 22 декември 2025 г. включително.

С оглед на необходимата техническа подготовка във връзка със смяната на валутата се налага пренастройване на софтуера на ВиК дружеството, така че всички финансови процеси, които касаят събираемостта, осчетоводяването и обработката на информация по отношение на плащанията да отговаря на законовите изисквания за въвеждане на еврото.

В периода от 23 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. плащания няма да могат да бъдат правени и чрез „Български пощи“, през системите на Epay.bg и Easypay, както и с дебитна или кредитна карта.

Припомняме, че според Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) от 1 януари 2026 г. до 1 февруари 2026 г. банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на Република България.

След 5 януари 2026 г. гражданите ще могат да плащат сметките си за вода към „ВиК“ ООД, гр. Перник в касите на дружеството и в двете валути – лева и евро, но ще получават рестото си само в евро. Само в случай на обективна невъзможност, като липса на наличност, касиерите на „ВиК“ ООД, гр. Перник, ще имат право да върнат остатъка в брой в левове.

След 1 февруари 2026 г. еврото ще остане единствената валута в страната ни и плащанията ще могат да се осъществяват само в евро.