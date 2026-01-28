Внимание! Последни дни за плащане в левове

Когато България влезе в еврозоната на 1 януари тази година, започна да тече и едномесечния срок, в който плащанията в страната се извършват в евро и лева. До крайният срок 31 януари остават няколко дни, а това са и последните дни на лева като платежно средство. От началото на февруари за плащания в страната ще може да се използва само евро, припомня Forbes България.

Замяната на левове с евро след тази дата ще може да става в Българска народна банка (БНБ) без краен срок. През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс (1.95583 лв. за едно евро). За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка с три работни дни. В този срок и „Български пощи“ ще обменят безплатно банкноти и монети само в населени места, където няма банкови клонове.

Интерсно е обаче, колко левове ще останат в населението след 31 януари тази година и за колко време те ще бъдат сменени за евро? Втората част от въпроса е по-трудна, защото според опита от други страни, приели еврото и според експерти, винаги има известно количество национална валута, която остава необменена. Много хора ще си запазят левове за спомен, част от тях не са и в страната (притежавани от българи, живеещи в други страни). За пример – според статия на Дойче веле, само през 2025 г. германците са обменили 53 млн. марки, и все още 12 млрд. марки не са обменени (страната прие еврото през 2002 г.).

Според данни на БНБ към края на миналата седмица общият обем на банкнотите и монетите левове в обращение е 10.1 млрд. лева, което представлява 67% изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 г., когато са били малко над 31 млрд. лв. По последни публикувани официални данни от БНБ в края на ноември миналата година стойността на левовите банкноти и монети е 23.8 млрд. лв.

В началото на 2026 г. от Асоциацията на банките в България съобщиха, че през декември 2025 г. от обращение са извадени над 4.4 млрд . лв. , което води до извода, че в края на годината са останали 19.8 млрд. лв.

До края на миналата година обаче се плащаше само в левове и съответно получаваното ресто бе в левове. От началото на 2026 г. при плащането с левове през януари рестото трябва да бъде основно в евро, което също усили скоростта на паричното обращение. В първите дни на месеца доста хора дори отиваха на пазар с големи левови купюри и купуваха нещо дребно, за да получат евро.

Съчетанието от търговия, обмяна в банките и теглене на евро от банкомати и банки доведе до наличие на пуснати в обращение евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5.3 млрд. евро към 23 януари.

Въпреки съветите от повечето институции да не се бърза и да се прави хаотична обмяната, според експерти е напълно възможно наличието на краен срок за плащане с левове да доведе до по-активното използване на досегашната ни парична единица. Поне за изчистване на налични левове в неголеми количества.

Според централната банка темпът на изтегляне на левовете е в съответствие с прогнозите, като очакванията са до средата на 2026 г. около и над 90% от стойността на българските банкноти, които са били в обращение спрямо началото на 2025 г. да се обмени в евро, а по отношение на българските разменни монети този процент се очаква да е около и над 60%. Това означава в населението тогава да има банкноти на стойност под 3 млрд. лв. и монети за около 240 млн. лв.

Светла Йорданова