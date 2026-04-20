Водачът на „Прогресивна България“ в Перник: Огромна победа, но и огромна отговорност

Петър Витанов, водач на листата на „Прогресивна България“ в Перник, след края на изборния ден:

Благодаря на всички избиратели, които гласуваха огромно доверие на „Прогресивна България“.

Българското общество поиска нов радикален курс в нашата страна. Това е огромна победа, но преди всичко огромна отговорност, която ни задължава.

Това, което обещахме в тази предизборна кампания, е свобода, справедливост, устойчиво развитие, стабилно правителство.

Приоритет за нас е постигането и на конституционно мнозинство, за да направим така необходимите промени в правосъдната система.