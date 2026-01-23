Волейболистите почват втория полусезон

Трите пернишки отбора, които участват в първенството по волейбол , подновяват участието си в пролетния дял на първенството. Завършилият на шеста позиция „Металург“ ще срещне четвъртия в класацията „Звездец“ (Горна Малина) в собствената си зала.

Волейболистите на Мирослав Илиев започнаха сезона колебливо ,но впоследствие стабилизираха играта си и сега се намират в средата на таблицата. Другият пернишки представител на при мъжете, „Миньор“, гостува на ВА „Стойчев – Казийски“.

Домакините са на 12 позиция от общо четиринадесет отбора в групата и като ниво на представяне са далече от перничани, които са на трета позиция. Перничани са леко разочаровани от загубата на финала за Купата на Висшата лига с 1:3 от „Етрополе“, но пък традиционно играят финал в шампионата, така че се очаква победа от тяхна страна.

В останалите мачове един срещу друг излизат „Град“(Белоградчик) – „Изгрев“ ( Ябланица), “Родопа“ – „Черноморец Бяла“, „Етрополе“ – „Раковски“, „Софийски университет“-„Хебър“. При жените след шест последователни загуби отборът на „Миньор“ постигна три последователни победи и приключи на осма позиция във временното класиране.

Перничанки започват сезона с гостуване на ЦПВК, а после им предстоят три последователни домакинства, които могат сериозно да подобрят точковия им актив. Това никак не означава, че гостуването в София е отписано.

В останалите срещи от женската „Демакс лига“ един срещу друг ще играят: ЦСКА – „Славия“, „Драгоман“ – „Марица“2022, „Левски“ – „Марица“ и „Дея спорт“ – „Варна ДКС“