Временна организация на движението в Перник в дните на дефилетата

В дните на фестивалните дефилета 17–18 януари и 24–25 януари се въвежда временна организация на движението на територията на гр. Перник.

Какво включва организацията:

Зони с пълна забрана за движение

Улици:

• ул. „Радомир“

• ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ (от кръстовището с ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Брегалница“)

• ул. „Брегалница“

• ул. „Самоков“ (в района на ОД на МВР – Перник)

• ул. „Физкултурна“

• ул. „Петко Каравелов“

• ул. „Миньор“ (от кръговото кръстовище до светофара на ул. „Отец Паисий“)

• ул. „Кракра“ (от кръстовището с ул. „Струма“ до кръговото кръстовище)

За улеснение на трафика се реорганизира преминаването през кръстовището между улиците „Св. Св. Кирил и Методий“ – „Стримон“ – „Бродо“, като се забранява завиването в лява посока от всички направления.

Еднопосочно движение

• ул. „Отец Паисий“ – посока на движение от надлез „Иван Вазов“ към ул. „Средец“

• ул. „Кракра“ – посока на движение от ул. „Средец“ към ул. „Струма“ (в района на Младежкия дом)

• ул. „Струма“ – посока на движение от ул. „Кракра“ към ул. „Средец“

• ул. „Струма“ (малката Струма / Знеполе) – посока на движение от ул. „Средец“ към кв. „Знеполе“

• ул. „Физкултурна“ – посока на движение от кръстовището с ул. „Инженерна“ към новата улица за кв. „Драгановец“

• Ул. „Стримон“ – посока на движение от ул. „23 декември“ към ул. „Св. Св. Кирил и Методий.

• Ул. „Батак“ от „Св. Св. Кирил и Методий“ към спортна зала „Борис Гюдеров“

Паркиране

Паркирането се осъществява съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата и действащата временна организация.

Временни паркинги:

• Дворът на VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

• Дворът на СУ „Темелко Ненков“

• В десните пътни ленти на бул. „Юрий Гагарин“ между ул. „Козлодуй“ и ул. „Република“

• Линиите на градския транспорт ще се движат по обичайните си маршрути, включително и по ул. „Петко Каравелов“.

• Таксиметровите автомобили ще бъдат допускани и ще могат да изчакват на ул. „Миньор“ в района до хотел „Струма“, включително до блок №1.

Призоваваме всички участници в движението да спазват временната организация и указанията на контролните органи.Спазвайте Закона за движение по пътищата- призовават от Общината.

Светла Йорданова