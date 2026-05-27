На 210 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали екипите на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник през изминалата седмица, което е с 20 по-малко в сравнение с предходната.

Най-много са приетите повиквания в Перник- 136, което е с 12 по-малко в сравнение с предходната седмица. Следват тези в Радомир-33, което е с 11 по-малко от предходната седмица. В Брезник- 18, което е с 1 повече от предходната седмица.

Във филиалите на ЦСМП през изминалата седмица са извършени 206 амбулаторни прегледа, което е с 20 повече от предходната. Най-много през миналата седмица са били прегледаните пациенти във филиала в Радомир- 75, което е с 18 повече от предходната седмица. Следват филиалите в Трън -60, което е с 12 повече от предходната седмица и Брезник- 52, което е с 6 по-малко от предходната.

Транспортираните през седмицата пациенти с линейки на ЦСМП са 89, което е с 10 по-малко от предходната, сред които няма пациенти с CОVID-19.

През изминалата седмица 29 жители на областта са потърсили помощ във филиалите на ЦСМП, заради ухапване от кърлеж. Това е с 6 повече от предходната седмица. Отново най-много са ухапаните в Брезник- 17, което е с 4 повече от предходната седмица

През изминалата седмица екипите на ЦСМП-Перник са се отзовали само на 1 пътно-транспортно произшествие, което е в Перник. Това информира директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.

„Анализът за изминалата седмица показва, че са скочили отново амбулаторните прегледи. По-малко са сигналите на спешния телефон и транспортираните пациенти до пернишката болница. Филиалът на ЦСМП в Радомир отново се превърна в поликлиника. Това означава, че все още не са отшумели сезонните вирусни инфекции, които не са за подценяване.

Според епидемиолозите, все още циркулират пролетните сезонни вируси, които не трябва да се подценяват. Някои от тях протичат без висока температура, но водят до усложнения- вирусни пневмонии. Поради това съветвам хронично болните хора да бъдат предпазливи още малко, докато времето не се успокои и температурите трайно тръгнат нагоре. Важно е да се знае, че при появата на грипоподобни симптоми, самолечението води до усложнения“, напомни д-р Симеонов.

