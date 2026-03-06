НЯКАКВА ВСЕМИРНА РАДОСТ ЗАПОЧВА ДА ОБХВАЩА ПЕРНИШКОТО НАСЕЛЕНИЕ. В и К-то нямало да увеличава цената на водата, стана ясно тия дни и това е повод да засипем с дитирамби не само любимото ръководство, но и човеколюбивото ни правителство.

В интерес на истината точните изчисления показваха, че водата в Перник би трябвало да поевтинее някъде с процент и малко, ама кой ще ти смята такива тънки цифри, математици във В и К още не са назначени, затова да оставим цените на самотек и готово.

Така вече бдителните граждани няма да имат сериозни аргументи като сигнализират, че прескъпата вода се лее по улиците от брадясали водни течове. Всичко постарому и панта рей.

ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ОЩЕ ОФИЦИАЛНО НЕ Е ЗАПОЧНАЛА И ВЕЧЕ СЕ ЗАПОЧНА. Евентуалният водач на Радевата листа да се готви за най-лошото – тотално омаскаряване по всички възможни линии. И това е само за него.

А какво ще стане, когато цъфнат имената на всички осем в листата. Калта по водача, умножена по осем.

И ако поне един от листата остане неокалян и неомърсен, трябва банкет да даде на всички предизборни щабове, които са го пощадили. Ама и това е рисковано – ще го обвинят, че прави агитация с „рестото“ от „Боташ“.