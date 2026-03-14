Втора газова когенерация в „Топлофикация Перник“ тръгва в средата на годината

Това лято се очаква да заработи и втората газова когенерация в „Топлофикация Перник“. Изграждането й е поредната стъпка, която прави пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване качеството на въздуха.

Новата когенерация включва два газови когенерационни модула за комбинирано производство на енергия. Монтажът на машините е към своя край. Предстоят пусково- наладъчни дейности. Първите изпитания се очаква да бъдат през месец май или началото на юни. Ако всичко е наред когенераторите ще влязат в работен режим още през лятото.Така дружеството вече ще разполага с общо пет когенератора, които ще работят извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и въглищният котел.

„Без въглищният котел няма как да се справим. Топлинна мощност на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратим периода на използването му още с някой месец в преходните периоди- есен и пролет”, каза директорът на „Топлофикация Перник” Борислав Борисов.

Той заяви, че ценовите турболенции на газовите пазари няма да рефлектират върху сметките на абонатите за този сезон, а за следващия е рано да се говори, тъй като обстановката е доста динамична.