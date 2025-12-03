Въвеждането на новата такса смет може да се отложи до края на 2026 година. Това е заложено и в бюджета“, обяви министърът на екологията Манол Генов.

Той пристигна в Бенковски за представянето на пилотен проект за четвъртично пречистване на отпадъчните води от пречиствателната станция.

Държавата няма възможност да подпомогне общините за закупуването на нови съдове за смет, но ще ги подпомогне в разделното сметосъбиране, в изграждането на площадки за отделно събиране на отпадъци и др.

Въвеждането на новата такса смет, която ще се изчислява на принципа „замърсителят плаща“, трябваше да влезе в сила от 1 януари догодина. Голяма част от общините обаче, не са готови с преизчисляването ? и осигуряването на допълнителни съдове за сметосъбиране. Затова те са поискали отсрочка.