Възпитаници на пернишката ПМГ засадиха 30 дръвчета в центъра

Тридесет липи бяха засадени в централната част на Перник по обща инициатива на Община Перник и ученици от ПМГ „Христо Смирненски“, които са част от новосъздадената ученическа структура към мрежата „Въздух за здраве“. В засаждането се включиха и служители на ОП „ФЛОР“.

В инициативата се включи и кметът Станислав Владимиров. „Радвам се, че младите хора в Перник не само говорят за промяна, но и действат. Благодарен съм им за енергията и добрия пример“, каза Владимиров. Пред тях той обяви, че предстои реализацията на голям проект за озеленяване и засаждане на дръвчета в кварталите на Перник. Владимиров добави, че общината ще продължи да отделя и собствени средства за залесяване.

„Избрахме първата ни кауза да е засаждане на дръвчета, защото те са устойчива промяна, която искаме да направим и благодарим на община Перник за бързата реакция. Започваме с грижа за нашия град, после ще продължим и в други части на страната“, обясни десетокласничката Моника Петрова, която е един от двигателите на инициативата. Тя уточни, че единствено в Перник има ученически колектив към сдружение „Въздух за здраве“, а към момента активни са лекарският и студентският колектив.

Община Перник подсигури фиданките за инициативата и пое ангажимент за засаждането на нови дръвчета в града. Закупени са общо 150 липи, които ще бъдат засадени заедно с учениците в центъра, както и в кварталите „Тева“ и „Мошино“. Допълнително са определени и други места, на които предстои залесяване.

Светла Йорданова