Възрастна перничанка „метна“ 8000 евро след ало-измама

На територията на област Перник е регистриран случай на телефонна измама, при който възрастна жена е била въведена в заблуждение и е предала значителна парична сума на непознати лица. Освен това са установени и няколко опита за измами в населени места от региона, които за щастие не са довели до финансови загуби.

85-годишна жена е получила обаждане на домашния си телефон от непознат, който съобщил, че дъщеря й е пострадала и се нуждае от спешно лечение. Под предлог, че са необходими 20 000 евро за медицинска интервенция, измамникът поддържал продължителен разговор с жената, държейки я в напрежение и страх. В резултат на това тя събрала всички налични средства и предала около 8 000 евро на непознато лице.

По-късно през деня са били направени и няколко опита за телефонни измами по сходна схема – искане на пари за лечение на деца, внуци или други роднини. Благодарение на навременната реакция и съмненията на потърпевшите, тези случаи не са завършили с предаване на парични средства.

Схемата е добре позната – обаждане по телефона с твърдение за пострадал близък човек, нуждаещ се спешно от лечение, операция или медицинска помощ. Измамниците често оказват силен психологически натиск, държат жертвите в напрежение и ги подтикват към бързи действия, без възможност за проверка на информацията.

Най-често жертви на подобни престъпления стават възрастни хора, които действат емоционално и доверчиво в стремежа си да помогнат на свои близки.

Съвети към гражданите за предпазване от телефонни измами:

Не се доверявайте на непознати, които искат пари по телефона.

Не предоставяйте лични данни, банкови сметки или парични средства на лица, които не познавате.

При информация за пострадал близък – първо се свържете с него или с друг член на семейството.

Не вземайте прибързани решения под натиск.

При съмнение за измама незабавно сигнализирайте на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.

Провеждайте разговори с възрастните си родители и роднини, за да ги информирате за подобни схеми.

От ОДМВР – Перник апелира към гражданите да бъдат внимателни и критични към всяко искане на пари по телефона. Навременната реакция и информираността са най-сигурната защита срещу подобен тип престъпления.