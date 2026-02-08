В Батановци са в неведение за разкритата нелегална фабрика за цигари

Кметът на Батановци Радослав Петров съобщи за медиите, че нито той, нито някой от жителите на града е подозирал за съществуването на разположеното оборудване за производство на цигари в хале на бившия циментов завод.

Достъпът до фабриката е бил невъзможен за външни лиза. Самият Петров е ходил в района когато там са били поставени сметосъбирателни съдове,но само до заключения портал на цеха. В съседство на това хале има и други подобни на него, в тях се осъществяват различни дейности.

Ангажираните с тях не се интересуват какво правят съседите им,твърди кметът. Според Петров най-вероятно цялото оборудване, суровината и консумативите са вкарани в цеха от главния път, а не са минали през улиците на Батановци.

Според разследващите машините са доставени на части. Дори някой да е забелязал,че в имота влизат камиони,нямало е как да предположи какъв товар превозват. Дворът на цеха пък е пълен с излезли от употреба автомобили и това препраща към идеята,че става въпрос за автоморга.

Ния Дамянова