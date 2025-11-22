В Брезник готвят фолклорен спектакъл за коледните празници

Фолклорен спектакъл ще се проведе на 17 декември в големия салон на народно читалище „Просвещение-1870“ в град Брезник. Предстои да бъде уточнен час за провеждане на събитието, съобщи секретарят на читалищната институция Борис Борисов.

Участие в спектакъла ще вземат фолклорните танцов състави (детски танцов състав, младежки танцов състав и танцов клуб „Калина“), групата за словесен фолклор, детската театрална школа и детските вокални групи. Традиционен коледен концерт на съставите към читалището няма да се проведе заради фолклорния спектакъл, пише Zapadno.com.

Предстоящият спектакъл ще е в рамките на проект спечелен по Националния план за възстановяване и устойчивост, схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“.

По проекта, който читалището на Брезник изпълнява, вече се състоя участие в XII-ия фестивал за изкуство и фолклор „Разпилени бисери“ на гръцкия остров Тасос. Предвижда се и трето събитие по линия на проекта, което ще е театрален спектакъл, който ще бъде представен в първите месеци на 2026 година. Самодейният читалищен театър „Леонид Суботинов“ ще изиграе пиесата „Госпожа Министершата“ по Бранислав Нушич.