В Брезник показват на децата какъв е пътят на житото от нивата до трапезата

Музейният образователен център към Общински исторически музей-Брезник успешно реализира програми, насочени към децата – от най-малките до по-големите. В трите сгради на музея в Брезник редовно се провеждат творчески ателиета, игри и други мероприятия, които музейните работници и сътрудници подготвят, предава Zapadno.com.

На едно такова мероприятие попадна Zapadno.com и видя как децата научават нови познания, свързани с миналото, традициите и обичаите. Урок с приготвяне на малки питки за Гергьовден научи деца от столична образователна институция какъв символ се изобразява най-отгоре, какво се прави с боядисано великденско яйце и други моменти, свързани с празника, които директорът на музея Емилия Велинова предаде.

В инициативата се включват и музейни сътрудници, сред които е и певицата от Перник Елена Димитрова. Пред камерата на сайта тя разказа, че започва своя урок от хубавия празник сватба. „Кумовете подаряват на младото семейство нощви. И това казвам на децата не е дървено корито да се пере, да се къпе, а в него да се омеси хляб.

Семейството е многолюдно – има баба, дядо, деца, и се меси не един хляб, а повече от 10. Затова в тези нощви става замесване на хляба. И понеже е много тесто – не се хвърля. Ето, направена е тази остружка се казва, за да мога аз да остържа цялото останало тесто“, разказа и показа Елена Димитрова.